ساري: لاتسيو بدون إيموبيلي مثل سان جيرمان في غياب مبابي

تحدث ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق لاتسيو عن خطورة غياب تشيرو إيموبيلي مهاجم الفريق.

ويضطر لاتسيو للعب بدون إيموبيلي بسبب إصابته في أوتار الركبة ويغيب حتى بداية العام الجديد.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي: "غياب اللاعبين الذين لديهم أرقام معينة أمر مؤثر".

وشدد "إذا لك يكن لدى باريس سان جيرمان، كيليان مبابي فسيكونون قلقين بعض الشيء وهو الأمر نفسه لنا".

وأضاف ساري "خطر فقدان بعض الإمكانات موجود ولكن ما زلنا قادرين على تحقيق أداء جيد، علينا أن نعطي 100%".

وتابع المدرب الإيطالي "هناك ثلاثة لاعبين لعبوا أكثر من إيموبيلي، وإذا كنت متأكدا أنه سيتعرض للإصابة لكنت أبقته في الخارج، على المستوى العضلي لم يعط أي إشارات والبعض لعب أكثر منه".

وعن تأثير غيابه أوضح "سنرى ما إذا كان سيغيب عن سبع مباريات، وإذا عانى الفريق عقليا فهو ليس ناضجا، فميلان يلعب بدون إبراهيموفيتش لمدة ستة أشهر".

واختتم ساري تصريحاته "لدينا مواجهة قوية ضد أتالانتا ويمكن أن تؤثر على تطور الموسم".

ويحل لاتسيو ضيفا على أتالانتا ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإيطالي في السادسة من مساء اليوم الأحد.

ويحتل لاتسيو المركز الخامس برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

ويعتلي إيموبيلي صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف وبالتساوي مع كل من لاوتارو مارتينيز وأرناوتوفيتش ودوسان فلاهوفيتش.

وأصبح إيموبيلي أفضل هداف لـ لاتسيو في المسابقات الأوروبية برصيد 21 نقطة متفوقا على سيموني إنزاجي صاحب الـ 20 هدفا.