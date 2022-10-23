عبد العال: لست راضيا عن التعادل أمام الداخلية.. وأسباب البداية دون انسجام

كشف علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش عن عدم رضاه على تعادل فريقه أمام الداخلية في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري.

وتعادل طلائع الجيش سلبيا أمام الداخلية الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

وقال علاء عبد العال عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية بعد ثقة المؤسسة العسكرية لقيادة طلائع الجيش، وأتحمل مسؤولية كبيرة بعد الحصول على المركز الرابع الموسم الماضي".

وشدد عبد العال "لم أكن راضيا بشكل تام عن المباراة الافتتاحية وأداء بعض اللاعبين رغم السيطرة".

وأضاف المدير الفني لطلائع الجيش "كان من الممكن أن نفوز بالمباراة في النهاية وأحيي فريق الداخلية على تكوين فريق جيد".

وكشف عبد العال "تلك البداية لها أسباب، طلائع الجيش من الأندية التي تعتمد على الإعارات ففي كل بداية موسم تحدث مثل البداية بسبب قلة الانسجام".

وتابع "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، وسياسة النادي هذا الموسم مختلفة عن المواسم الماضية بوجود لاعبين عقودهم مستمرة لموسمين أو ثلاثة".

وواصل "يغيب عن طلائع الجيش عناصر أساسية مثل محمد بسام وعمرو السيسي ومصطفى الزناري ومهند لاشين، كل ذلك يصعب الأمور بعض الشيء ولكن نستعد للظهور بمستوى جيد وانسجام سريع".

واختتم علاء عبد العال تصريحاته "أتوقع أن نظهر بشكل جيد سريعا في المباريات المقبلة".

ويلعب طلائع الجيش أمام إنبي بعد غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.