اسكواش - نهائي مصري لرجال وسيدات كاس جراسهوبر
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 10:53
كتب : FilGoal
تقام اليوم الأحد منافسات نهائي كأس جراسهوبر للرجال والسيدات ويشهد النهائي منافسة مصرية خالصة.
وتختتم بطولة كأس جراسهوبر المقامة بمدينة زيوريخ السويسرية اليوم الأحد.
وتلعب نور الشربيني أمام هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في الواحدة والنصف ظهرا.
بينما في منافسات الرجال يلعب مصطفى عسل ضد مروان الشوربجي.
وكانت نور الشربيني قد تغلبت بصعوبة على روان العربي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
بينما نجحت هاني الحمامي بسهولة في التأهل للنهائي بعد الفوز على الويلزية تيسني إيفانز.
أما مروان الشوربجي فنجح في تحقيق الفوز على البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط دون مقابل.
وفي أقوى مباريات نصف النهائي تغلب مصطفى عسل على فارس الدسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
نرشح لكم
كرة طائرة - وادي دجلة يكرم فريق السيدات بسبب المساهمة في تتويج المنتخب بإفريقيا كرة سلة - أبو فريخة يعلن تأسيس أكاديمية تحت إشراف الخبير كيربي مدرب الشباب كرة يد – نهائي سوبر جلوب يتكرر من جديد.. والأهلي يواجه كليسي كرة يد – موعد مباراة الأهلي في مباراة المركز الثالث لـ سوبر جلوب والقنوات الناقلة كرة يد - إلى مباراة المركز الثالث.. الأهلي يخسر أمام ماجديبورج في سوبر جلوب انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث سلة – مصر تتعاقد مع كيربي شيت لتدريب منتخب الناشئين كرة يد – ديفيز: أريد تحقيق الإنجازات مع الأهلي.. وسأستغل عملي السابق في مصر للنجاح