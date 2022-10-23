اسكواش - نهائي مصري لرجال وسيدات كاس جراسهوبر

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 10:53

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

تقام اليوم الأحد منافسات نهائي كأس جراسهوبر للرجال والسيدات ويشهد النهائي منافسة مصرية خالصة.

وتختتم بطولة كأس جراسهوبر المقامة بمدينة زيوريخ السويسرية اليوم الأحد.

وتلعب نور الشربيني أمام هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في الواحدة والنصف ظهرا.

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بينما في منافسات الرجال يلعب مصطفى عسل ضد مروان الشوربجي.

وكانت نور الشربيني قد تغلبت بصعوبة على روان العربي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

بينما نجحت هاني الحمامي بسهولة في التأهل للنهائي بعد الفوز على الويلزية تيسني إيفانز.

أما مروان الشوربجي فنجح في تحقيق الفوز على البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي أقوى مباريات نصف النهائي تغلب مصطفى عسل على فارس الدسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

اسكواش نور الشربيني مروان الشوربجي مصطفى عسل هانيا الحمامي
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