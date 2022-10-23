كرة طائرة - وادي دجلة يكرم فريق السيدات بسبب المساهمة في تتويج المنتخب بإفريقيا

أقام نادي وادي دجلة حفلا لتكريم لاعبات فريق الكرة الطائرة للسيدات والجهاز الفني عن إنجازات موسم 2021 - 2022 على المستويين المحلي والقاري.

ونجح فريق وادي دجلة في التأهل إلى الدوري وتحقيق المركز الرابع في أول موسم بعد صعوده للمرة الأولى في تاريخ النادي.

كما شاركت خمس لاعبات مع منتخب مصر لناشئات الطائرة وتوج الفريق بلقب إفريقيا وحصدت ملك البحيري جائزة أفضل لاعبة تحت 19 عاما.

وقدم طارق راشد رئيس مجلس إدارة النادي التكريم للاعبات، مايا محمود نجم ونتالي عبد الهادي وزينة حسام وملك هشام وجليا أشرف وايسمين هشام وأمينة خالد وهنا تامر وجنة وليد وفريدة زكريا وملك البحيري وشاهندة حاتم وملك إسماعيل ونورهان شعبان وبسنت محمد وليديا أشرف وفريدة وائل.

وشمل الحفل، تكريم 5 لاعبات شاركوا مع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في الفوز ببطولة إفريقيا، وهن ملك إسماعيل، وهنا تامر الفائزتان ببطولة أفريقيا تحت 21 سنة، وسلمى البحيري، نيجار إسماعيل، وملك البحيري الفائزات ببطولة أفريقيا تحت 19 سنة، وتم منح تكريم خاص للاعبة ملك البحيري لفوزها بجائزة أفضل لاعبة متكاملة في إفريقيا تحت 19 سنة، كما تم تكريم هاني مصيلحي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الطائرة (رجال) الفائز ببطولة أفريقيا تحت 21 سنة، والكابتن أحمد سعيد المحلل التقني لنفس المنتخب.

وفازت لاعبة وادى دجلة ملك البحيري بجائزة أفضل لاعبة متكاملة ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة - أنسات تحت 19 سنة، لتحقق إنجازًا جديدًا خلال مسيرتها رغم صغر سنها، حيث سبق لها المشاركة مع منتخبي مصر تحت 18 سنة ببطولة كأس العالم بالمكسيك، وتحت 20 سنة ببطولة كأس العالم ببلجيكا.

ومن جانبه أعرب طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة، عن سعادته بالنجاح الذي حققه فريق الكرة الطائرة للسيدات في الفوز بالمركز الرابع بدوري الدرجة الأولى في أول موسم له عقب صعوده، للمرة الأولى في التاريخ خاصة وأن هذا الفريق تم تشكيله من لاعبات الفريق من قطاع الناشئين، وتم تقديم الدعم الكامل له حتى يصعد لدوري الدرجة الأولى، ويحقق هذا المركز المتقدم، مطالبًا اللاعبات والجهاز الفني باستكمال المسيرة وتحقيق لقب الدوري خلال الفترة المقبلة.