موعد مباريات الأحد 23 أكتوبر 2022.. الدوري المصري والمنتخب الأولمبي وسوبر جلوب

يشهد اليوم الأحد الموافق 23 من شهر أكتوبر 2022 عددا من المنافسات المختلفة في كافة المسابقات.

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الدوري المصري

يشهد اليوم ثلاث مباريات في منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف بيراميدز فريق المصري على ملعب استاد الدفاع الجوي في الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا يستضيف الأهلي فريق أسوان في السابعة مساء على ملعب الأهلي we السلام ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

تقام خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وتشهد الثالثة عصرا إقامة أربع مباريات في نفس التوقيت.

يحل أرسنال ضيفا على ساوثامبتون من أجل الابتعاد بالصدارة، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويستضيف ليدز فريق فولام ويذاع عبر قناة بي إن 2 بريميوم، بينما يحل برينتفورد ضيفا على أستوان فيلا ويذاع عبر بي إن سبورتس 3 بريميوم وأخيرا في نفس التوقيت ولفرهامبتون يستضيف ليستر ويذاع عبر بي إن سبورتس 1 إكسترا.

وتختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي عندما يستضيف توتنام فريق نيوكاسل في الخامسة والنصف مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يشهد اليوم إقامة خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال بيتيس في الرابعة والربع عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما برشلونة فيستضيف فريق أتليتك بلباو في التاسعة مساء ويذاع على نفس القناة.

الدوري الإيطالي

يستضيف روما فريق نابولي في التاسعة إلا ربع مساء في قمة الجولة 11 من مسابقة الدوري.

المنتخب الأولمبي

يحل منتخب مصر الأولمبي ضيفا على إسواتيني في الثالثة عصرا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

سوبر جلوب

تختتم اليوم منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد ويلعب الأهلي على تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية.

ويواجه الأهلي فريق كيلسي البولندي وصيف دوري أبطال أوروبا في الخامسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

بينما في الثانية والنصف ظهرا يلعب الخليج السعودي أمام الترجي التونسي لتحديد المركزين الخامس والسادس.

المحترفون

يحل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد ضيفا على فريق نيس في الخامسة والخمس دقائق ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كما يحل ألانيا سبور الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا ضيفا على جالاتا سراي في السابعة مساء ضمن منافسات الدوري التركي.

قمة عربية

يستضيف الوداد فريق الرجاء في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المغربي.