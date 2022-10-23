أحمد دياب يوضح: رابطة الأندية تمهد لبيع الدوري وتغيير اسمه بحسب الراعي الجديد

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أنه لا صحة لتغيير أسم الدوري المصري كما تردد، مشددا أن الدوري يتم بيعه لأحد الرعاة لزيادة العوائد المالية بخلاف عوائد الإعلانات والبث.

وكشف دياب أنه بعد انتهاء عقد شركه WE والتي كان الدوري يحمل اسمها عادت الحقوق لرابطة الأندية التي اصبحت تدير المسابقة تمهيدا لبيع الدوري لراع آخر وسيتم وقتها اطلاق اسم الراعي الجديد علي الدوري.

واستشهد دياب بالدوري الإماراتي كاشفا أنه يُطلق عليه اسم دوري إدنوك وهو اسم الشركه التي ترعي الدوري هناك.

ورفض دياب مزايدات البعض في هذا الشأن مؤكدا أن أسم مصر ثابت ولن يتغير، ولكن يتم اطلاق اسم الراعي الجديد على الدوري لرفع قيمة الدوري وزيادة مداخيل الأندية.

وكان أحمد دياب أكد في وقت سابق على أن رابطة الأندية أصبحت تملك الحقوق الخاصة بالدوري وتسمية المسابقة وأصبح لها العديد من المداخيل المالية مثل بيع الدوري لأحد الرعاة الجدد واطلاق اسمه على المسابقة.