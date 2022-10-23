أحمد دياب: تم تغيير اسم الدوري المصري.. والرابطة تملك حق تسمية المسابقة بحسب الرعاة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن كواليس وضع جدول مباريات الدوري المصري، وحقوق رابطة الأندية الجديدة الخاصة بالدوري المصري.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: " لجنة التحكيم ولجنة شؤون اللاعبين تابعين لاتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على إدارة المسابقات داخل رابطة الأندية".

وأضاف "اتحاد الكرة صاحب القرار فيما يخص لجنة الحكام ورابطة الأندية تقدم الاقتراحات من أجل تطوير منظومة التحكيم".

وأكمل "إدارة الزمالك جددت الثقة في ترشيح خالد رفعت لرابطة الأندية رغم أن اللجنة الؤقتة هي من اختارته لهذا المنصب في الموسم الماضي".

وأشار "راعينا عند وضع مواعيد جدول الدوري المباريات الإفريقية للفرق المصرية على أن تلعب الفرق بعد 3 أيام في الدوري إذا كانت المباراة في مصر، وبعد 4 أيام إذا كانت خارج مصر، وبعد التأهل لدور الـ8 لا تلعب الفرق بين الذهاب والعودة".

وأفصح دياب "الدوري المصري اسمه الآن دوري رابطة الأندية المحترفة".

وأوضح "رابطة الأندية أصبحت تملك الحقوق الخاصة بالدوري وتسمية المسابقة وأصبح لنا العديد من المداخيل المالية مثل بيع الدوري لأحد الرعاة الجدد واطلاق اسمه على المسابقة".

وأكد "بيع حقوق بث مباريات الدوري هذا الموسم تم بشكل فردي ولكن كل ناد له نسبة معينة سيحصل عليها".

وضرب مثالا "في كل البلاد التي بها نظام واضح لتوزيع حقوق البث كرة القدم مشفرة، ولكن في مصر الأمر مختلف ولذلك يوجد صعوبة لتطبيق نفس النظام".

وشدد "لا يوجد أي رقم حقيقي من الأرقام التي نسمعها بشأن رعاية الأندية، وكل الأرقام المتداولة غير دقيقة لأنها تعاقدات سرية".

وأتم تصريحاته "الحل الوحيد للتحكم في أسعار اللاعبين وعقودهم هو إنشاء شركات كرة قدم لكل الأندية، وخلال 3 سنوات سنكون استطعنا التحكم في هذا الأمر بشكل جيد".