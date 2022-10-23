الكومي: عبد ربه تجاوز حدوده.. وأزمة القميص هي "القشة التي قصمت ظهر البعير"

تحدث يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن رحيل حسني عبد ربه عن منصبه السابق كمدير للكرة، وعن أولويات النادي في تجديد العقود بالفترة المقبلة.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بعد رحيل حسني عبد ربه أصبحت أنا مدير الكرة. نعمل على تجديد عقود عدة لاعبين مثل أحمد مدبولي ومحمد الشامي وعمر الوحش وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي، وذلك قبل نهاية الموسم الحالي".

وأضاف "كنت أعمل على هذه المسألة وأتابع العقود والأرقام بصورة مستمرة حتى حين كان عبد ربه متواجدا".

وأوضح "حضرت حصتين تدريبيتين للمدرب (خوان كارلوس) جاريدو، وهو يشعر بالراحة ومقتنع بعدم ضرورة وجود مدير كرة بعد رحيل حسني عبد ربه".

وتابع "لقد خاض عبد ربه تجربة جديدة عليه ومفيدة له ونتمنى له التوفيق فهذه سنة الحياة. المرحلة القادمة هي "مرحلة الخواجة" بكل معطياتها، ولا نريد لأحد أن يؤثر عليه".

وعن علاقة أزمة الشركة الراعية لقميص النادي وتسببها في رحيل عبد ربه قال الكومي: "كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لكنها ليست السبب الحقيقي. هذه المسألة بحد ذاتها لا تستحق الكثير، ولكنه تجاوز حدوده كمدير للكرة".

واختتم "هذا التجاوز نتج عن حماسه الزائد وهذا ليس عيبا، ولكني أريد للمدرب الأجنبي أن يدير المرحلة بقراره وألا يؤثر عليه أي شخص مصري، وإذا كنت أريد ذلك لتعاقدت مع مدرب مصري من البداية".

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويلعب الإسماعيلي في الجولة الثانية أمام غزل المحلة يوم 24 أكتوبر الجاري.