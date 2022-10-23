الكومي: عبد ربه تجاوز حدوده.. وأزمة القميص هي "القشة التي قصمت ظهر البعير"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 00:29

كتب : FilGoal

يحيي الكومي - الإسماعيلي

تحدث يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن رحيل حسني عبد ربه عن منصبه السابق كمدير للكرة، وعن أولويات النادي في تجديد العقود بالفترة المقبلة.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بعد رحيل حسني عبد ربه أصبحت أنا مدير الكرة. نعمل على تجديد عقود عدة لاعبين مثل أحمد مدبولي ومحمد الشامي وعمر الوحش وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي، وذلك قبل نهاية الموسم الحالي".

وأضاف "كنت أعمل على هذه المسألة وأتابع العقود والأرقام بصورة مستمرة حتى حين كان عبد ربه متواجدا".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف - سبب يمنع تلبية طلب الزمالك بتخفيض سعر تذاكر الدوري الكومي: اتفقت مع جاريدو على إلغاء منصب مدير الكرة في الإسماعيلي عبد ربه: ليس لي علاقة بأزمة قمصان الإسماعيلي.. وهذا سبب رحيلي بابافاسيليو: هذا ما أسعدني من لاعبي المحلة أمام المقاولون.. ومواجهة الإسماعيلي دربي

وأوضح "حضرت حصتين تدريبيتين للمدرب (خوان كارلوس) جاريدو، وهو يشعر بالراحة ومقتنع بعدم ضرورة وجود مدير كرة بعد رحيل حسني عبد ربه".

وتابع "لقد خاض عبد ربه تجربة جديدة عليه ومفيدة له ونتمنى له التوفيق فهذه سنة الحياة. المرحلة القادمة هي "مرحلة الخواجة" بكل معطياتها، ولا نريد لأحد أن يؤثر عليه".

وعن علاقة أزمة الشركة الراعية لقميص النادي وتسببها في رحيل عبد ربه قال الكومي: "كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لكنها ليست السبب الحقيقي. هذه المسألة بحد ذاتها لا تستحق الكثير، ولكنه تجاوز حدوده كمدير للكرة".

واختتم "هذا التجاوز نتج عن حماسه الزائد وهذا ليس عيبا، ولكني أريد للمدرب الأجنبي أن يدير المرحلة بقراره وألا يؤثر عليه أي شخص مصري، وإذا كنت أريد ذلك لتعاقدت مع مدرب مصري من البداية".

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويلعب الإسماعيلي في الجولة الثانية أمام غزل المحلة يوم 24 أكتوبر الجاري.

الإسماعيلي
نرشح لكم
أحمد دياب: تم تغيير اسم الدوري المصري في الجول يكشف - سبب يمنع تلبية طلب الزمالك بتخفيض سعر تذاكر الدوري في خطاب رسمي.. مرتضى منصور يطلب توحيد أسعار تذاكر جماهير الزمالك بسعر مخفض محمد معروف حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك قائمة سيراميكا - إيبوكا وأحمد ريان على رأس 20 لاعبا لمباراة الزمالك أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي وأسوان شادي الجيلاني يحصد شهادة تحليل الأداء من اتحاد المحللين المحترفين الإنجليزي رابطة الأندية تعلن ديانج أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري
أخر الأخبار
أحمد دياب: تم تغيير اسم الدوري المصري 10 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي: عبد ربه تجاوز حدوده.. وأزمة القميص هي "القشة التي قصمت ظهر البعير" 40 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - سبب يمنع تلبية طلب الزمالك بتخفيض سعر تذاكر الدوري 54 دقيقة | الكرة المصرية
إنزاجي: لم نتوقف عن الإيمان بأنفسنا أمام فيورنتينا.. وهذه رسالة للمنافسين ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: فينيسيوس يجب أن يفخر بنفسه.. وفالفيردي سيساعدني في الفوز بالرهان ساعة | الدوري الإسباني
خلف الأبواب المغلقة.. السعودية تفوز على مقدونيا الشمالية وديا ساعة | الوطن العربي
لمسة ميختاريان تنصر إنتر على فيورنتينا في +96 بمباراة الـ 7 أهداف ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة محمد صلاح وبنزيمة.. انطلاق موسم الرياض 2022 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي