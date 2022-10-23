إنزاجي: لم نتوقف عن الإيمان بأنفسنا أمام فيورنتينا.. وهذه رسالة للمنافسين

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

شدد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أنهم لم يفقدوا الثقة في الفوز على فيورنتينا وإن الفوز إشارة لباقي فرق الدوي.

وانتصر إنتر في الدقيقة 96 على فيورنتينا بنتيجة 4-3 في مباراة ماراثونية.

وقال إنزاجي عقب نهاية اللقاء: "تعادلوا معنا مرتين، لكننا لم نتوقف عن الإيمان بأنفسنا".

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وأضاف "أول 35 دقيقة حتى ركلة الجزاء كانت رائعة، ومن ثم فقدنا تنظيمنا، لكن البدلاء أعطونا اليد العليا، وهذه إشارة كبيرة نرسلها اليوم، خاصة أن فيورنتينا منافس صعب".

وأكمل "بدا كل شيء تحت السيطرة، ثم فقدنا هدوئنا بعد هدفهم، كان علينا أن نواصل التحكم في المباراة".

وأردف "الأهم أننا واصلنا الثقة حتى النهاية أمام 35 ألف مشجع يهتف للخصم".

وتابع "في هذه اللحظة، لدينا لاعبين شباب ولديهم مستقبل رائع، لكن لم يكن سهلا أن نلعب ضد برشلونة بدون أصحاب الخبرة".

وواصل "قلت من قبل إنني غير قلق عندما لم يسجل لاوتارو في 7 مباريات، ومن ثم كسر الحاجز وعاد للتسجيل".

وأتم "ستيفن زيهانج رئيس النادي كان متواجدا معنا أمس، ومُلاك النادي دائما والمدراء قريبين من الفريق".

الفوز الثالث على التوالي لإنتر رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد فيورنتينا عند 10 نقاط ظل بها في المركز الثالث عشر دون فوز للمباراة الرابعة تواليا.

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