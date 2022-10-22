أنشيلوتي: فينيسيوس يجب أن يفخر بنفسه.. وفالفيردي سيساعدني في الفوز بالرهان

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور يجب أن يكون سعيدا بنفسه بعد ما قدمه اليوم أمام إشبيلية.

وفاز ريال مدريد على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لم أتفاجأ من أسلوب إشبيلية، اعتقدنا أنهم سيحاولون التحكم الكرة. في الشوط الأول ضغطنا جيدًا وفي الثاني استقبلنا الهدف".

وأضاف "عندما تعادلوا النتيجة بدا أنه كان عليهم المزيد من التحكم وبعد ذلك سمحت لنا حركتان باستعادة السيطرة".

واستكمل عن فينيسيوس "أعتقد اليوم أنني أريد أن أسلط الضوء على أولئك الذين دخلوا بشكل جيد للغاية وما فعله فينيسيوس الذي قدم تمريرتين حاسمتين أمام مرمى خال".

وواصل "هذا بالنسبة لي يعني أكثر بكثير من مجرد هدف وقلت له ذلك. يجب أن يكون سعيدا جدا لأنه أظهر تواضعا كبيرا".

وصنع فينيسيوس الهدفين الأول والثاني للوكا مودريتس ولوكاس فاسكيز على الترتيب.

واستطرد "أعتقد أنه يتمتع الآن بمستوى عالٍ جدا، يجب أن يكون لديه الاستمرارية. الأمر ليس بسيطا لأنه حقيقة أنه يستهلك الكثير من الطاقة وأحيانًا يحتاج إلى بعض الوقوف في المباراة".

وأردف "رودريجو يتحرك بشكل جيد ليس لديه مكان ثابت في الملعب مثل كريم تقريبا. يتحرك كثيرا وهو قطعة مهمة".

وأتم عن فالفيردي "أعتقد أنه سيجعلني أفوز بالرهان وسيسجل عشرة أهداف على الأقل".

ويلعب ريال مدريد أمام لايبزيج الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.