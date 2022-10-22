خلف الأبواب المغلقة.. السعودية تفوز على مقدونيا الشمالية وديا

فاز منتخب السعودية على مقدونيا الشمالية وديا بهدف دون رد على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم.

وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد، والتي أقيمت خلف الأبواب المغلقة.

ودخل هيرڤي رينارد اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى 60 دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانيةآخر نصف ساعة من المباراة.

و خصص رينارد تدريبات خاصة للرباعي سلمان الفرج وعبدالله مادو وسامي النجعي وهيثم عسيري برفقة المعد البدني.

وانتظم حارس المرمى أمين بخاري صباح اليوم السبت في معسكر الأخضر.

ويلعب منتخب السعودية يومي 26 و30 أكتوبر الجاري على ستاد آل نهيان مع ألبانيا وهندوراس.

ثم يلاقي منتخب آيسلندا في 6 نوفمبر المقبل على ملعب محمد بن زايد.

ويختتم سلسلة التجارب بمواجهة منتخب بنما في 10 المقبل على ملعب مدينة زايد الرياضية.