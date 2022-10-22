لمسة ميختاريان تنصر إنتر على فيورنتينا في +96 بمباراة الـ 7 أهداف

انتصر إنتر على فيورنتينا بنتيجة 4-3 في الجولة 11 من الدوري الإيطالي في +96 في مباراة أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي.

سجل أهداف إنتر: لاوتارو مارتينيز (2) ونيكولو باريلا وهنريك ميختاريان، فيما سجل للفيولا: أرتور كابرال وجوناثان إيكوني ولوكا يوفيتش.

نتيجة 4-3 تكررت من جديد بعد مباراة موسم 2020-21 التي انتهت بفوز إنتر أيضا على الفيولا.

وسبق أن فوز فيورنتينا على إنتر بنتيجة 5-4 بنفس الملعب عام 2017، وفي 2019 تعادلا بنتيجة 3-3.

الفوز الثالث على التوالي لإنتر رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد فيورنتينا عند 10 نقاط ظل بها في المركز الثالث عشر دون فوز للمباراة الرابعة تواليا.

قمة الجنون والإثارة فيورنتينا يسجل هدف التعادل 3-3 في الدقيقة 90 إنتر يسجل هدف الفوز 4-3 في الدقيقة 95#فيورنتينا_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/rIzOELhCi8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2022

التشكيل

بدأ إنتر اللقاء بثنائية هجومية أرجنتينية مكونة من لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا.

وقاد الثلاثي أرتور كابرال ونيكولاس جونزاليس وكريستيان كوامي هجوم إنتر.

وصف المباراة

احتاج إنتر دقيقة ونصف فقط لتسجيل الهدف الأول، تمريرة بينية من لاوتارو إلى نيكولو باريلا الذي انفرد وسدد على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم.

في الدقيقة الثامنة، تعرض نيكولاس جونزاليس للإصابة وعوضه الفرنسي جوناثان إيكوني.

مع مرور ربع ساعة على بداية اللقاء، أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني بمجهود فردي وبتسديدة أرضية على يسار الحارس من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 33 تحصل فيورنتينا على ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من ديماركو على جياكومو بونافينتورا.

البرازيلي أرتور كابرال انبرى للركلة وسددها بنجاح في الشباك مقلصا الفارق، وينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لإنتر.

في الدقيقة 52 شارك لوكا يوفيتش بدلا من ألفريد دونكان في إطار بحث فينتشينزو إيطاليانو عن التعادل للبنفسجي.

وفي الدقيقة 60 سدد إيكوني كرة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى سكنت أعلى المرمى معلنة التعادل.

وقبل 17 دقيقة على نهاية اللقاء، تحصل إنتر على ركلة جزاء ترجمها لاوتارو في الشباك.

وزاحم الأرجنتيني كل من تشيرو إيموبيلي ودوشان فلاهوفيتش وماركو أرناتوفيتش في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

وفي الدقيقة 90، استطاع فيورنتينا تسجيل هدف التعادل بتسديدة على الطائر بعد رأسية من ميلينكوفيتش.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء ومن مرتدة سريعة خطف إنتر الفوز القاتل في الدقيقة 96.

عرضية من باريلا الذي مرر عرضية حاول المدافع تشتيتها لترتطم بقدم الأرميني وتسكن الشباك معلنة فوز إنتر القاتل في اللقاء.