بمشاركة محمد صلاح وبنزيمة.. انطلاق موسم الرياض 2022

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

موسم الرياض بمشاركة محمد صلاح وكريم بنزيمة

انطلق موسم الرياض في المملكة العربية السعودية لعام 2022، وأقيم حفل الافتتاح اليوم الأحد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

وظهر في الإعلان الرسمي لموسم الرياض محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزي.

وذلك كأحد المشاركين في موسم الرياض للعام الحالي 2022.

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بالإضافة أيضا إلى كريم بنزيمة نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا والفائز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

ليكون الثنائي صلاح وبنزيمة من المشاركين في موسم الرياض.

وفي الإعلان عن موسم الرياض ظهر بعض نجوم الفن والغناء مثل نانسي عجرم وماجد المهندس ونادين نجيم ودي جي خالد.

محمد صلاح كريم بنزيمة موسم الرياض
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