بدون الأفضل في العالم.. ريال مدريد يجتاز إشبيلية في الأمتار الأخيرة

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

ريال مدريد

تغلب ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني.

سجل ثلاثية مدريد كل من لوكا مودريتش في الدقيقة 5 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 79 وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 81، فيما سجل إريك لاميلا هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 54.

منذ فوزه في 2008، إشبيلية لم يحصد أي نقطة في سانتياجو بيرنابيو.

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وصل لوكا مودريتش إلى المساهمة لتهديفية رقم 100 مع ريال مدريد (34 هدفا و66 تمريرة حاسمة) في 450 مباراة رسمية.

آخر هزيمة لإشبيلية تحت قيادة المدرب الحالي خورخي سامباولي كانت أمام ريال مدريد أيضا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ولايته الأولى وتحديدا مايو 2017.

بداية خاطفة

أولا تم الاحتفال بفوز كريم بنزيمة نجم الفريق الغائب عن المباراة بجائزة الكرة الذهبية، حيث تسلمها على أرض الملعب بحضور زين الدين زيدان المدرب السابق ولوكا مودريتش الفائز السابق بالجائزة أيضا.

وتقدم ريال مدريد سريعا في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور وصلت إلى لوكا مودريتش ليسكنها الشباك.

وكاد دافيد ألابا أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19 بركلة حرة رائعة ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 40 حاول مودريتش بفرصة خطيرة ولكن أبعدها الدفاع إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرينجي 1-0.

تساوي الرؤوس

تعادل إشبيلية أتى في الدقيقة 54 بواسطة إريك لاميلا، بعد تمريرة من جونزالو مونتييل، لينجح الأول في التسجيل بشباك تيبو كورتوا.

وأجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تبديله الأول في الدقيقة 65 بنزول إدواردو كامافينجا بدلا من أوريليان تشواميني.

وفي الدقيقة 67 حل خوسيه أنخيل كارمونا بدلا من خيسوس نافاس في صفوف إشبيلية، ثم بابو جوميز بدلا من أوليفر توريس في الدقيقة 69.

استمرت تبديلات إشبيلية في الدقيقة 76 بنزول توماس ديلاني ورافا مير بدلا من إيسكو وإيفان راكيتيتش، بينما حل أنطونيو روديجير ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو

على الجانب الآخر بدلا من فيرلان ميندي ودانييل كارفاخال ولوكا مودريتش.

نهاية اللعبة

وفي الدقيقة 79 سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني بعد تمريرة فينيسيوس جونيور التي وضعته أمام الشباك الخالية من حارسها المغربي ياسين بونو.

وأخيرا سجل فيديريكو فالفيردي ثالث الأهداف في الدقيقة 81 بعد تمريرة من ماركو أسينسيو.

واختتم كارلو أنشيلوتي تبديلاته بنزول ناتشو فيرنانديز بدلا من دافيد ألابا في الدقيقة 86، فيما طالب رودريجو بركلة جزاء عقب سقوطه داخل المنطقة في الدقيقة 89، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

بذلك يواصل ريال مدريد حفاظه على صدارة الدوري الإسباني، برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي يلاقي أتلتيك بلباو غدا الأحد.

فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

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