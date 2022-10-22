بيولي: الفوز على مونزا لم يكن سهلا.. والإصابات تتحكم في دقائق بعض اللاعبين

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

شدد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي إيه سي ميلان أن فريقه حقق فوزا صعبا على مونزا مشيرا إلى أن الجميع جاهز للعب والمشاركة طالما ابتعدت عنه الإصابات.

وانتصر ميلان على مونزا في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي بملعب سان سيرو بنتيجة 4-1.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد كان فوزا صعبا، كنا نعلم أن مونزا قدم كرة قدم جيدة وكان بإمكاننا السيطرة عليها بشكل أفضل في الشوط الثاني لكننا حصدنا النقاط".

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وواصل "بدأ الفريق بقوة وصنع الكثير من الفرص. كل هذا إيجابي، بخلاف بعض الأخطاء التي كانت تعني أننا لم نتحكم في المباراة بقدر ما كان بإمكاننا القيام به".

واستكمل عن دياز "إنه بالتأكيد يفضل مركز يمين الوسط ويستمتع باللعب هناك. عندما يكون في حالة جيدة ، يمكنك معرفة أن إبراهيم دياز لديه هذه الأرجل الصغيرة الحادة التي تجعله يحلق. كان يعاني من هذه المشكلة العضلية، وآمل بالنسبة له ولسيرجينو ديست أن لا يكون الأمر خطيرًا خاصة مع مباريات كثيرة قادمة".

واستطرد عن دي كاتلاري "دعونا لا ننسى أن هذه هي السنة الثالثة لإبراهيم معنا وتشارلز هنا منذ بضعة أشهر فقط. كنت أنوي اللعب معه لمدة 15 دقيقة فقط هذا المساء، لكن كان علينا التعجيل به بسبب تلك الإصابة".

وتابع "لديه الجودة، يحتاج فقط إلى الإيمان بنفسه لإخراج هذه الإمكانات. إنه فتى ذكي ويعرف كم هو جيد لكنها عملية وستتطلب بعض الوقت".

وأردف عن نقص الشباك النظيفة "اليوم سجل رانوكيا ركلة حرة رائعة لكن الشيء المهم هو الاستمرار في تسجيل العديد من الأهداف. كلما هاجمنا أكثر سنواجه بعض المخاطر في الخلف لكن الأمر يستحق ذلك".

وفاز ميلان للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، ولكنه حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة في آخر 11 مباراة

وأتم عن المداورة في الفريق "أنت تحب هذا المصطلح لكنني لا أحب ذلك لأن لاعبي فريقي يعرفون أنني مؤمن بهم جميعا. إذا لم يكن لدينا الكثير من الإصابات لكنت تناوبت كثيرًا ، لأن لدي مجموعة كبيرة من اللاعبين يتمتعون بالكثير من الجودة، لذلك الجميع على استعداد للمشاركة".

ويلعب ميلان مع دينامو زغرب يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإيطالي ميلان
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