كرة سلة - أبو فريخة يعلن تأسيس أكاديمية تحت إشراف الخبير كيربي مدرب الشباب

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 22:51

كتب : هاني العوضي

مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

أعلن مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن الاستعداد لإنشاء أكاديمية اتحاد كرة السلة والتي سيترأسها كيربي شيب المدير الفني الكندي لمنتخب مصر للشباب.

وقال أبو فريخة في تصريحات لموقع الاتحاد الرسمي: "كيربي شيب يملك سيرة ذاتية مميزة خلال سنوات عمله التدريبية على مستوى قطاعات الناشئين".

وتابع "نسعى داخل مجلس الإدارة لتطوير ورفع مستوى اللعبة داخل مصر وهذا يأتي بتطوير قطاعات الناشئين، التعاقد مع كيربي شيب هو جزء من تنفيذ هذه الخطة".

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وأضاف "كيربي شيب سبق له العمل مع روي رانا المدير الفني للمنتخب المصري، تواجده في قطاع الناشئين سيفيد في توحيد خطة اللعب وتوحيد الفكر الفني من أجل مد المنتخب الأول بأفضل العناصر الشابة".

وواصل الدكتور مجدي تصريحاته "كيربي سيكون له منصب آخر وهو إدارة أكاديمية اتحاد كرة السلة، هذه الأكاديمية سيتم تأسيسها ويديرها من خلال كيربي شيب والمدرب المخضرم عمرو أبو الخير مدير قطاع الناشئين".

وأتم "الأكاديمية ستكون مهتمة بانتقاء أفضل العناصر للاعبي كرة السلة الناشئين ابتداءً من سن 2009 و2010".

واتفق اتحاد السلة مع المدرب الكندي على تولي مهمة المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 19 عام حتى انتهاء بطولة كأس العالم المقرر اقامتها في 2023 بالمجر.

الاتحاد المصري لكرة السلة
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