قائمة سيراميكا - إيبوكا وأحمد ريان على رأس 20 لاعبا لمباراة الزمالك

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا قائمة فريقه لمواجهة الزمالك.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وجاء ثنائي الهجوم جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان على رأس قائمة سيراميكا التي ضمت 20 لاعبا.

وجاءت قائمة سيراميكا كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - سيف تقا - جاستس آرثر- أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: محمد متولي كناريا - محمد توني - محمد عادل - محمد إبراهيم - محمود زلاكا - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي - عبد الرحمن بودي

خط الهجوم: جون إيبوكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن

وفاز سيراميكا على المصري في الجولة الأولى من الدوري بثلاثية دون رد.