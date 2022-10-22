أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي وأسوان

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

أحمد الغندور حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام اليوم الأول من الجولة الثانية للدوري.

ويدير أحمد الغندور مباراة الأهلي ضد أسوان في تمام الخامسة مساء بملعب الأهلي we السلام.

ويعاونه كل من شهاب راشد ومحمد فاروق، وعاطف حسين حكما رابعا.

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والثنائي هشام القاضي وأحمد توفيق طلب للفيديو.

وأدار الغندور 3 مباريات للأهلي في الموسم الماضي، وفاز الأحمر خلالها على المقاولون العرب والاتحاد السكندري، وتعادل مع فاركو.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى على الإسماعيلي بهدف دون رد، بينما خسر أسوان أمام الاتحاد السكندري بالنتيجة ذاتها.

الأهلي أسوان أحمد الغندور الدوري المصري فانتازي
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