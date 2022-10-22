قلق في منتخب الأرجنتين.. يوفنتوس يعلن غياب باريدس للإصابة

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 22:28

كتب : FilGoal

لياندرو باريديس - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي غياب لاعبه لياندرو باريديس لمدة 15 يوما بسبب الإصابة.

وكشف نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي أن لاعب الوسط الأرجنتيني يعاني من إصابة في العضلات تعرض لها في التدريبات.

ويعاني باريديس من إصابة في أوتار الفخذ الأيسر، ويحتاج للعلاج لمدة 15 يوما.

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الأمر الذي يثير القلق بالنسبة لمنتخب الأرجنتين قبل كأس العالم، في حالة زيادة فترة علاج اللاعب وعودته للملاعب.

وانتقل باريديس لصفوف يوفنتوس بداية الموسم الجاري قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.

ولعب باريديس مع يوفنتوس هذا الموسم 14 مباراة في مختلف البطولات صنع خلالها هدفين.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة بعد مرور 11 جولة من المسابقة.

يوفنتوس باريديس الدوري الإيطالي
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