قلق في منتخب الأرجنتين.. يوفنتوس يعلن غياب باريدس للإصابة
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 22:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي غياب لاعبه لياندرو باريديس لمدة 15 يوما بسبب الإصابة.
لياندرو باريديس
النادي : يوفنتوس
وكشف نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي أن لاعب الوسط الأرجنتيني يعاني من إصابة في العضلات تعرض لها في التدريبات.
ويعاني باريديس من إصابة في أوتار الفخذ الأيسر، ويحتاج للعلاج لمدة 15 يوما.
الأمر الذي يثير القلق بالنسبة لمنتخب الأرجنتين قبل كأس العالم، في حالة زيادة فترة علاج اللاعب وعودته للملاعب.
وانتقل باريديس لصفوف يوفنتوس بداية الموسم الجاري قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.
ولعب باريديس مع يوفنتوس هذا الموسم 14 مباراة في مختلف البطولات صنع خلالها هدفين.
ويحتل يوفنتوس المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة بعد مرور 11 جولة من المسابقة.
نرشح لكم
إنزاجي: لم نتوقف عن الإيمان بأنفسنا أمام فيورنتينا.. وهذه رسالة للمنافسين لمسة ميختاريان تنصر إنتر على فيورنتينا في +96 بمباراة الـ 7 أهداف بمشاركة محمد صلاح وبنزيمة.. انطلاق موسم الرياض 2022 بدون الأفضل في العالم.. ريال مدريد يجتاز إشبيلية في الأمتار الأخيرة بيولي: الفوز على مونزا لم يكن سهلا.. والإصابات تتحكم في دقائق بعض اللاعبين تين هاج: كان يجب أن نسجل في الشوط الأول.. والنقطة مستحقة للجميع رفض استقالة كانافارو بعد 4 مباريات.. ودي روسي يحقق فوزه الأول كمدرب بوتر: لا يمكنني القول أننا نستحق الفوز.. النقطة عادلة