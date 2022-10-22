شادي الجيلاني يحصد شهادة تحليل الأداء من اتحاد المحللين المحترفين الإنجليزي
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 22:06
كتب : بسام أبو بكر
حصل شادي الجيلاني المنسق الإعلامي السابق للمنتخب الوطني، على شهادة تحليل الأداء، بعدما اجتاز المستوى الأول من اتحاد المحللين المحترفين الإنجليزي (PFSA).
وبدأ شادي الجيلاني عمله كمحلل للأداء من خلال فترة معايشة في نادي حرس الحدود مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد أيوب.
كما بدأ إجراءات قضاء فترة معايشة جديدة في أحد الأندية الخليجية أو الألمانية.
ويسعى شادي الجيلاني إلى الحصول على العديد من الدورات التدريبية ورخصها، خلال الفترة المقبلة، لثقل موهبته في هذا المجال.
وعمل الجيلاني منسقا إعلاميا للمنتخب الوطني بجانب المنتخب الأولمبي وكذلك في جهاز الكرة بالنادي الأهلي، ونادي بيراميدز.
بالإضافة للمشاركة في العمل الإعلامي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في القاهرة.
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