رفض استقالة كانافارو بعد 4 مباريات.. ودي روسي يحقق فوزه الأول كمدرب

رفضت إدارة نادي بينفينتو الإيطالي طلب فابيو كانافارو بالاستقالة من منصب المدير الفني للفريق.

وتولى كانافارو مهمة تدريب الفريق لـ 4 مباريات خسر 2 وتعادل في مثلهما.

وتلقى الفريق الخسارة أمام كومو وللمباراة الثانية على التوالي في دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

وحسب تقرير شبكة سكاي إيطاليا، نشبت بعد المباراة مشادة في غرفة الملابس بين كانافارو وأحد المسؤولين، لكن رئيس النادي رفض طلب كانافارو بشكل تام.

وسيعود كانافارو لتدريب الفريق مجددا بدءا من غدا الأحد، إذ سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى المباراة المقبلة.

وتراجع بينفينتو للمركز السادس عشر برصيد 9 نقاط من 10 جولات، إذ لم يحقق الفريق الفوز في آخر 6 مباريات منها 4 تحت قيادة كانافارو.

وفي نفس الجولة حقق دانييلي دي روسي المدير الفني لــ سبال انتصاره الأول كمدرب بالفوز 5-0 على كوسينزا.

وبدأ دي روسي مسيرته التدريبية بتعادل سلبي مع شيتاديلا في الجولة الماضية.

ويحتل سبال بعد الفوز المركز العاشر برصيد 13 نقطة.