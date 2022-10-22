كرة يد – نهائي سوبر جلوب يتكرر من جديد.. والأهلي يواجه كليسي

حسم برشلونة الإسباني بطاقة تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) بالفوز على كليسي البولندي بنتيجة 39-28.

وسيلتقي برشلونة مع ماجديبورج الألماني غدا السبت في المباراة النهائية، في إعادة لنهائي النسخة الماضية التي حسمها الفريق الألماني.

بينما سيلتقي الأهلي مع كليسي البولندي في مباراة المركز الثالث غدا السبت أيضا.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتفوق برشلونة بنتيجة 16-11.

ثم في الشوط الثاني عزز تقدمه بنتيجة 23-17 ليتفوق في النتيجة النهائية للقاء.

🎥 هكذا تأهل برشلونة 🇪🇸 إلى نهائي #سوبر_جلوب_السعودية.. pic.twitter.com/5PPq91OT53 — الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) October 22, 2022

ويسعى برشلونة لاستعادة اللقب مرة أخرى بعد خسارة نهائي النسخة الماضية أمام ماجديبورج.

وحال حقق برشلونة اللقب سيصبح لقبه السادس بعد نسخ 2013 و2014 و2017 و2018 و2019.

بينما يأمل ماجديبورج في حصد لقبه الثاني على التوالي.