انتهت الدوري الإيطالي - فيورنتينا (3) (4) إنتر.. مباراة مثيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيورنتينا وإنتر في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر المركز الثامن برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل فيورنتينا المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+6: ميختاريان جوووووووووووووول.. المدافع يحاول التشتيت لترتطم بقدمه وتسكن الشباك.

ق 90: جوووووووووووول قاااااااتل... التعادل بتسديدة على الطائر من يوفيتش بعد ركلة ركنية للفيولا

ق 71: جووووووووول الثااااالث.. لاوتارو يسجل من علامة الجزاء.

ق 70: ركلة جزااااااء لإنتر

ق 60: جووووووووول التعااااادل.. إيكوني يسدد كرة رائعة من داخل المنطقة تسكن الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: أرتور كابرال يسجل هدف تقليص الفارق من علامة الجزاء.

ق 31: ضربة جزاء لفيورنتينا بعد تدخل قوي من ديماركو على بونافينتورا.

ق 15: جوووووول الثاااااني.. لاوتارو يسجل بعد مراوغة المدافع بتسديدة أرضية في الشباك.

ق 9: تسديدة مقوسة من جوناثان إيكوني تمر أعلى العارضة.

ق 2: الأوووول.. بينية من لاوتارو تجعل باريلا منفردا ويسدد الأخير كرة سهلة في الشباك.

بداية اللقاء