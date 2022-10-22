تشكيل إنتر - ثنائي أرجنتيني يقود الهجوم أمام فيورنتينا

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

يقود الثنائي الأرجنتيني، خواكين كوريا ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر أمام فيورنتينا على ملعب أرتيمو فرانكي في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

ويظل الكاميروني أندري أونانا في حراسة مرمى الأفاعي في ظل إصابة السلوفيني المخضرم سمير هاندانوفيتش.

تشكيل إنتر:

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حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – فرانشيسكو أتشيربي

الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك ميختاريان – فيديريكو ديماركو

الهجوم: خواكين كوريا – لاوتارو مارتينيز

ويحتل إنتر المركز الثامن برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل فيورنتينا المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

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