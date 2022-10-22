رابطة الأندية تعلن ديانج أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، كأفضل لاعب في الجولة الأولى للدوري.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادي حسين.

وشارك لاعب وسط منتخب مالي في المباراة كاملة مع الأهلي.

وكشفت الرابطة عن تنافس أليو ديانج مع كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك وجون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا على أفضل لاعب في الجولة.

وحصد لاعب وسط الأهلي نسبة 70% من التصويت على أفضل لاعب في الجولة.

بينما حصل شيكابالا على نسبة 28.6% من المصوتين، وإيبوكا على 0.7%.