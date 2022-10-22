قائمة الأهلي – عودة بيرسي تاو وياسر إبراهيم لمباراة أسوان

عاد بيرسي تاو مهاجم الأهلي لقائمة فريقه لمباراة أسوان في الدوري بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد أسوان في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وغاب بيرسي تاو عن مباريات الأهلي في الشهور الماضية للإصابة.

كذلك عاد ياسر إبراهيم لقائمة الأهلي بعد الغياب عن قائمة الفريق في المباريات الماضية.

وخرج من القائمة طاهر محمد طاهر بعدما حصل على طرد في المباراة السابقة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – برونو سافيو

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – شادي حسين – حسام حسن

وفاز الأهلي في المباراة الأولى على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادي حسين.