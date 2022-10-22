تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا.. ورودريجو رأس حربة في مواجهة إشبيلية

عاد تيبو كورتوا لحراسة مرمى ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بعد قليل.

ويلعب ريال مدريد مع إشبيليىة على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة رودريجو جوس في مركز رأس الحرببة لتعويض غياب كريم بنزيمة المصاب.

ويعود كورتوا لحراسة المرمى بعد غيابه عن الـ 6 مباريات السابقة بسبب الإصابة بعرق النسا.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: فيديريكو فالفيردي - رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.