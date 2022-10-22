كرة يد – موعد مباراة الأهلي في مباراة المركز الثالث لـ سوبر جلوب والقنوات الناقلة

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

الأهلي - ماجديبورج - سوبر جلوب

سيخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) بعد الخسارة من ماجديبورج الألماني.

وخسر الأهلي بنتيجة من ماجديبورج الألماني في أولى مباريات نصف النهائي بنتيجة 36-28.

وسيواجه الأهلي فريق كيلسي البولندي في مباراة المركز الثالث، بعدما خسر الأخير من برشلونة بنتيجة 38-29.

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ولم يسبق للأهلي التتويج باللقب فيما يظل أفضل إنجاز له التأهل لنهائي نسخة عام 2007 التي أقيمت في مصر آنذاك.

وحينها خسر الأهلي النهائي أمام سيوداد ريال.

موعد المباراة

تبدأ المباراة في الخامسة مساءً.

وتقام المباراة على الصالة الرياضية بمدينة الدمام السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" و"السعودية الرياضية 3".

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