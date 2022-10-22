ميكالي: أتمنى أن يحالفنا الحظ لتقديم كرة قدم جميلة.. وأطالب اللاعبين بالتركيز

شدد روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي على تفائله قبل مواجهة إسواتيني.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة إسواتيني في الدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شاهدنا فريق إسواتيني جيدا ونعلم أنه منتخب قوي ويمتلك نفس الطموح والرغبة ولكنني أثق كثيرا في إمكانيات لاعبينا وقدراتهم على العبور".

وتابع "جهزنا للمباراة على كافة الوجوه ونتمى أن يحالفنا الحظ والتوفيق وأن نقدم كرة جدم جميلة",

وأضاف "لدينا عددا كبيرا من اللاعبين المتميزين وسيكون لهم شأن كبير في كرة القدم، لا أريد منهم سوى التركيز فيما تعلمناه سويا خلال فترة الإعداد المضغوطة وستكون النتائج إيجابية".

وتحدث إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي في المؤتمر قائلا: "جاهزون للمباراة وسنقاتل من أجل إسعاد الجماهير المصرية والمرور نحو الحلم الأولمبي".

وواصل "نمتلك مجموعة من اللاعبين الشجعان وهدفنا هذا الجيل بالشكل الكوري الحضاري".

وشدد "لدينا مدرب رائع ونحظى باهتمام كبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة وخصوصا محمد بركات المشرف على المنتخب لأنه قريب جدا من اللاعبين".

وأتم "جئنا للفوز وأتمنى أن تكون حظوظنا أوفر في أول مبارياتنا بالتصفيات لأنها ستترك أثرا إيجابيا خلال المشوار بالكامل".

وسيقود ميكالي منتخب مصر في مباراته الرسمية الأولى بعد وديتين حقق خلالهم الفوز أمام بنين في التوقف الدولي الماضي.

وكان منتخب مصر قد شارك في دورة الألعاب الماضية التي أقيمت في طوكيو وخرج من دور ربع النهائي أمام البرازيل.