صنع فرصة من 50 لمسة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام سيفاس سبور

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 18:34

كتب : FilGoal

احتفال تريزيجيه بهدفه ضد موناكو في الدوري الأوروبي

تغلب طرابزون سبور على سيفاس سبور بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه ضمن التشكيل الأساسي.

هدف فوز طرابزون جاء في الدقيقة 10 عن طريق النجم ماريك هامشيك.

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ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي بالتساوي مع أضنة سبور الذي سيلعب في الجولة ذاتها.

وإليكم أبرز أرقام تريزيجيه في المباراة

دقائق اللعب: 89

لمسات الكرة: 50

التمريرات الصحيحة: 30 من 37

دقة التمرير: 81%

التمريرات المفتاحية: 1

التسديدات على المرمى: 0 من 2

المراوغات الناجحة: 0 من 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 3

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

المخالفات المرتكبة ضده: 1

اعتراض الكرة: 1

محمود حسن تريزيجيه الدوري التركي طرابزون سبور
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