صنع فرصة من 50 لمسة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام سيفاس سبور

تغلب طرابزون سبور على سيفاس سبور بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه ضمن التشكيل الأساسي.

هدف فوز طرابزون جاء في الدقيقة 10 عن طريق النجم ماريك هامشيك.

ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي بالتساوي مع أضنة سبور الذي سيلعب في الجولة ذاتها.

وإليكم أبرز أرقام تريزيجيه في المباراة

دقائق اللعب: 89

لمسات الكرة: 50

التمريرات الصحيحة: 30 من 37

دقة التمرير: 81%

التمريرات المفتاحية: 1

التسديدات على المرمى: 0 من 2

المراوغات الناجحة: 0 من 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 3

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

المخالفات المرتكبة ضده: 1

اعتراض الكرة: 1