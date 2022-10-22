صنع فرصة من 50 لمسة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام سيفاس سبور
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 18:34
كتب : FilGoal
تغلب طرابزون سبور على سيفاس سبور بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه ضمن التشكيل الأساسي.
هدف فوز طرابزون جاء في الدقيقة 10 عن طريق النجم ماريك هامشيك.
ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي بالتساوي مع أضنة سبور الذي سيلعب في الجولة ذاتها.
وإليكم أبرز أرقام تريزيجيه في المباراة
دقائق اللعب: 89
لمسات الكرة: 50
التمريرات الصحيحة: 30 من 37
دقة التمرير: 81%
التمريرات المفتاحية: 1
التسديدات على المرمى: 0 من 2
المراوغات الناجحة: 0 من 2
الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 3
الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1
المخالفات المرتكبة ضده: 1
اعتراض الكرة: 1
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