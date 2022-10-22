كرة يد - إلى مباراة المركز الثالث.. الأهلي يخسر أمام ماجديبورج في سوبر جلوب

خسر الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة 36-28.

وحسم حامل لقب النسخة الماضية تأهله للنهائي من أجل الدفاع عن لقبه.

وسيلتقي الأهلي مع الخاسر من مباراة كليسي البولندي وبرشلونة الإسباني في مباراة تحديد المركز الثالث غدا في الخامسة مساءً.

بدأ الأهلي المباراة بافتتاح أهداف اللقاء عن طريق عمر دحروج في الدقيقة الأولى، ومن ثم رد الفريق الألماني بهدفين متتاليين.

في الدقيقة الرابعة أصبحت النتيجة 5-4، ومن ثم عدّل الأهلي النتيجة مع مرور 6 دقائق.

وساد التعادل في الدقائق التالية لتصل إلى 6-6 بين الفريقين.

مع الوصول للدقيقة 11 تقدم الفريق الألماني بنتيجة 8-7، ثم أصبح الفارق 3 في الدقيقة 14 بنتيجة 10-7.

الأعلى قلص الفارق في الدقائق التالية ومع تألق عبد الرحمن حُميد أصبحت النتيجة 15-14.

حاول الفريق الألماني توسيع الفارق وظل الأهلي يحاول تقليص الفارق وتعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

لينتهي الشوط الأول بتفوق ماجديبورج بفارق هدف وحيد بنتيجة 18-17.

في بداية الشوط الثاني تألق حمُيد وتصدى لفرصة جديدة، لكن الفريق الألماني سجل هدفين لتصبح النتيجة 20-18.

وفي الدقيقة السادسة أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إسلام حسن بعد تدخل قوي.

واستغل الفريق الألماني نقص الأهلي العددي ووسع الفارق لـ 5 أهداف ثم 6.

وأصبحت النتيجة مع مرور 13 دقيقة 27-21 لصالح ماجديبورج.

ومع انتصف الشوط أصبحت النتيجة 29-22.

الفريق الألماني وسع الفارق أكثر مع الدقائق التالية ليصل إلى 8 أهداف بنتيجة 35-27.

وانتهى اللقاء بنتيجة 36-28 للفريق الألماني الذي حجز مقعده في نهائي البطولة.