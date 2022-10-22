دوري NBA – هزيمة أولى لحامل اللقب.. ودورانت وإيرفنج يقودان بروكلين للفوز

نجح فريق دينفر ناجيتس في الفوز على جولدن ستيت واريورز حامل لقب دوري الرابطة الأمريكية الوطنية لكرة السلة NBA.

وتلقى جولدن ستيت هزيمته الأولى في الموسم بعدما فاز في المباراة الافتتاحية على لوس أنجلوس ليكرز.

وفاز دينفر على جولدن ستيت بنتيجة 128-123 في مباراة مثيرة بين الفريقين حمست في الثواني الأخيرة.

وتألق نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في NBA خلال الموسمين الماضيين وقاد دينفر للفوز وسجل 26 نقطة، و12 متابعة و10 تمريرات مساعدة.

بينما سجل ستيفن كيري نجم جولدن ستيت 34 نقطة وقدم 4 تمريرات مساعدة.

في مباراة أخرى حقق بروكلين نيتس الفوز الأول له في الدوري على تورنتو رابترز بعدما خسر أولى مبارياته أمام نيو أورليانز بيليكانز.

وقاد الثنائي كايري إيرفينج وكيفين دورانت فريق بروكلين للفوز بنتيجة 109-105.

وسجل إيرفينج 30 نقطة وقدم 7 تمريرات مساعدة، بينما سجل دورانت 27 نقطة وقدم 6 تمريرات مساعدة وأكمل 4 متابعات.

على الجانب الآخر سجل باسكال سياكام نجم تورنتو 37 نقطة وأكمل 11 تمريرة مساعدة و12 متابعة.

وتألق النجم الشاب جا مورانت وقاد فريقه ممفيس جريزليس للفوز على هيوستن روكيتس بنتيجة 129-122.

وسجل جا مورانت خلال المباراة 49 نقطة، وقدم 8 تمريرات مساعدة و4 متابعات.

في باقي المباريات التي أقيمت صباح اليوم السبت، فاز نيو أورليانز على تشارلوت هورنتس 124-112.

وانتصر سان أنطونيو سبيرز على أنديانا بيسيرز بنتيجة 137-134.

كما فاز واشنطن ويزاردز على شيكاغو بولز بنتيجة 102-100، وأتالانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 108-98، وبوسطن سيلتيكس على ميامي هيت 111-104، ونيويورك نيكس على ديترويت بيستوينز 130-106، وبورتلاند ترايل بليزرز على فينيكس صنز 113-111.