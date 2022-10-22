تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون على سيفاس

شارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في فوز فريقه طرابزون سبورت على سيفاس سبور في الجولة 11 من الدوري التركي بهدف دون رد.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي بالتساوي مع أضنة سبور الذي سيلعب في الجولة ذاتها.

بينما تجمد رصيد سيفاس عند النقطة 10 في المركز الـ13.

هدف فوز طرابزون جاء في الدقيقة 10 عن طريق النجم مارك هامشيك.

ولعب تريزيجيه من بداية المباراة قبل أن يغادر في الدقيقة 90.

ومنذ انطلاق الموسم وحتى الآن لعب تريزيجيه مع طرابزون سبورت 18 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويلتقي طرابزون سبورت في الجولة المقبلة من الدوري التركي مع كونيا سبورت.

بينما يلعب في الدوري الأوروبي أمام النجم الأحمر الصربي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.