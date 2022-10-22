تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون على سيفاس

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

شارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في فوز فريقه طرابزون سبورت على سيفاس سبور في الجولة 11 من الدوري التركي بهدف دون رد.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي بالتساوي مع أضنة سبور الذي سيلعب في الجولة ذاتها.

بينما تجمد رصيد سيفاس عند النقطة 10 في المركز الـ13.

أخبار متعلقة:
قوة هالاند المفرطة تعيد مانشستر سيتي لطريق الانتصارات على حساب برايتون ظهور خافت.. ماذا قدم عمر مرموش مع فولفسبورج أمام باير ليفركوزن مرموش يشارك في تعادل فولسفبورج مع ليفركوزن

هدف فوز طرابزون جاء في الدقيقة 10 عن طريق النجم مارك هامشيك.

ولعب تريزيجيه من بداية المباراة قبل أن يغادر في الدقيقة 90.

ومنذ انطلاق الموسم وحتى الآن لعب تريزيجيه مع طرابزون سبورت 18 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويلتقي طرابزون سبورت في الجولة المقبلة من الدوري التركي مع كونيا سبورت.

بينما يلعب في الدوري الأوروبي أمام النجم الأحمر الصربي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

تريزيجيه الدوري التركي
نرشح لكم
صنع فرصة من 50 لمسة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام سيفاس سبور ظهور خافت.. ماذا قدم عمر مرموش مع فولفسبورج أمام باير ليفركوزن مرموش يشارك في تعادل فولسفبورج مع ليفركوزن انتهت الدوري الألماني - ليفركوزن (2)-(2) فولفسبورج.. تعادل بمشاركة مرموش انتهت الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) سيفاس سبور تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور أمام سيفاس سبور في الدوري التركي مرموش أساسي مع فولفسبورج أمام باير ليفركوزن بمشاركة رفعت.. الوحدة يخسر في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة
أخر الأخبار
برونو: كان من الممكن التقدم بهدفين في الشوط الأول.. ولم نستسلم بعد هدف جورجينيو 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (0) إشبيلية.. الثاني يضيع 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإيطالي - فيورنتينا (1) (2) إنتر.. جوووووووووووول 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
شخصية البطل تتحد مع "الفيرجي تايم".. مانشستر يتعادل مع تشيلسي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل إنتر - ثنائي أرجنتيني يقود الهجوم أمام فيورنتينا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية تعلن ديانج أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إصابة قوية لـ إبراهيما نداي وغيابه عن السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
تشكيل إشبيلية - إيسكو يعود لـ سانتياجو برنابيو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي