بايرن يستمر في ملاحقة الصدارة بفوز على هوفنهايم.. ودورتموند يضرب شتوتجارت بخماسية

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

تشوبو موتنج - بايرن ميونيخ

حقق بايرن ميونيخ الفوز على هوفنهايم بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بريزيرو أرينا في الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 23 في المركز الثاني بفارق نقطة عن يونيون برلين صاحب الصدارة والذي سيلعب مباراة أمام بوخوم غدا، بينما توقف رصيد هوفنهايم عند النقطة الـ 16 في المركز السادس.

شهد تشكيل بايرن ميونيخ مشاركة توبو موتنج بشكل أساسي في مركز قلب الهجوم أمام سيرجي جنابري وموسيالا وكينجسلي كومان.

أخبار متعلقة:
قوة هالاند المفرطة تعيد مانشستر سيتي لطريق الانتصارات على حساب برايتون ظهور خافت.. ماذا قدم عمر مرموش مع فولفسبورج أمام باير ليفركوزن انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (4) (1) مونزا.. فوز كبير تشكيل تشيلسي - أوباميانج وستيرلنج يقودان خط الهجوم مجددا أمام مانشستر يونايتد

تقدم جمال موسيالا بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وضعها في الزوية البعيدة.

وأضاف تشوبو موتنج الهدف الثاني في الدقيقة الـ 38 بعد خطأ من المدافع الذي الذي فقد الكرة ليرسل سيرجي جنابري عرضية نحو موتنج الذي وضع الكرة بقدمه في المرمى.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حقق بروسيا دورتموند فوزا كبيرا على شتوتجارت بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

تقدم جودي بيلينجهام بالهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد تبادل رائع للتمريرات مع تيكلاس سولي.

وفي الدقيقة الـ 13 سجل سولي بنفسه الهدف الثاني مستغلا عرضية من رافاييل جاريرو ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف جيوفاني رينا الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة الـ 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني استمر دورتموند في التسجيل وعاد بيلينجهام تلك المرة بنفس طريقة هدف رينا ولكن في الدقيقة الـ 53.

وأنهى يوسف موكوكو خماسية دورتموند في الدقيقة الـ 72 مستغلا عرضية جديدة لجاريرو وضعته أمام المرمى ليسجل الهدف الخامس.

الفوز رفع رصيد دوتموند للنقطة الـ 19 في المركز الرابع بينما توقف رصيد شتوتجارت للنقطة الثامنة في المركز الـ 16.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند هوفنهايم شتوتجارت الدوري الألماني
نرشح لكم
لمسة ميختاريان تنصر إنتر على فيورنتينا في +96 بمباراة الـ 7 أهداف بمشاركة محمد صلاح وبنزيمة.. انطلاق موسم الرياض 2022 بدون الأفضل في العالم.. ريال مدريد يجتاز إشبيلية في الأمتار الأخيرة بيولي: الفوز على مونزا لم يكن سهلا.. والإصابات تتحكم في دقائق بعض اللاعبين قلق في منتخب الأرجنتين.. يوفنتوس يعلن غياب باريدس للإصابة تين هاج: كان يجب أن نسجل في الشوط الأول.. والنقطة مستحقة للجميع رفض استقالة كانافارو بعد 4 مباريات.. ودي روسي يحقق فوزه الأول كمدرب بوتر: لا يمكنني القول أننا نستحق الفوز.. النقطة عادلة
أخر الأخبار
أنشيلوتي: فينيسيوس يجب أن يفخر بنفسه.. وفالفيردي سيساعدني في الفوز بالرهان 24 دقيقة | الدوري الإسباني
خلف الأبواب المغلقة.. السعودية تفوز على مقدونيا الشمالية وديا 42 دقيقة | الوطن العربي
لمسة ميختاريان تنصر إنتر على فيورنتينا في +96 بمباراة الـ 7 أهداف 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة محمد صلاح وبنزيمة.. انطلاق موسم الرياض 2022 48 دقيقة | الوطن العربي
بدون الأفضل في العالم.. ريال مدريد يجتاز إشبيلية في الأمتار الأخيرة 52 دقيقة | الدوري الإسباني
في خطاب رسمي.. مرتضى منصور يطلب توحيد أسعار تذاكر جماهير الزمالك بسعر مخفض 53 دقيقة | الكرة المصرية
بيولي: الفوز على مونزا لم يكن سهلا.. والإصابات تتحكم في دقائق بعض اللاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - أبو فريخة يعلن تأسيس أكاديمية تحت إشراف الخبير كيربي مدرب الشباب ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي