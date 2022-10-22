بايرن يستمر في ملاحقة الصدارة بفوز على هوفنهايم.. ودورتموند يضرب شتوتجارت بخماسية

حقق بايرن ميونيخ الفوز على هوفنهايم بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بريزيرو أرينا في الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 23 في المركز الثاني بفارق نقطة عن يونيون برلين صاحب الصدارة والذي سيلعب مباراة أمام بوخوم غدا، بينما توقف رصيد هوفنهايم عند النقطة الـ 16 في المركز السادس.

شهد تشكيل بايرن ميونيخ مشاركة توبو موتنج بشكل أساسي في مركز قلب الهجوم أمام سيرجي جنابري وموسيالا وكينجسلي كومان.

تقدم جمال موسيالا بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وضعها في الزوية البعيدة.

وأضاف تشوبو موتنج الهدف الثاني في الدقيقة الـ 38 بعد خطأ من المدافع الذي الذي فقد الكرة ليرسل سيرجي جنابري عرضية نحو موتنج الذي وضع الكرة بقدمه في المرمى.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حقق بروسيا دورتموند فوزا كبيرا على شتوتجارت بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

تقدم جودي بيلينجهام بالهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد تبادل رائع للتمريرات مع تيكلاس سولي.

وفي الدقيقة الـ 13 سجل سولي بنفسه الهدف الثاني مستغلا عرضية من رافاييل جاريرو ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف جيوفاني رينا الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة الـ 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني استمر دورتموند في التسجيل وعاد بيلينجهام تلك المرة بنفس طريقة هدف رينا ولكن في الدقيقة الـ 53.

وأنهى يوسف موكوكو خماسية دورتموند في الدقيقة الـ 72 مستغلا عرضية جديدة لجاريرو وضعته أمام المرمى ليسجل الهدف الخامس.

الفوز رفع رصيد دوتموند للنقطة الـ 19 في المركز الرابع بينما توقف رصيد شتوتجارت للنقطة الثامنة في المركز الـ 16.