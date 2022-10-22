ظهور خافت.. ماذا قدم عمر مرموش مع فولفسبورج أمام باير ليفركوزن

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

تعادل فولفسبورج مع باير ليفركوزن بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش جناح فولفسبورج بصفة أساسية، ضد الفريق الذي يقوده تشابي ألونسو أسطورة وسط إسبانيا.

سجل هدفي فولفسبورج كل من ماكسميليان أرنولد وبوربرت أندريش الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، بينما سجل لليفربكوزن موسى ديابي وجيريمي فريمبونج.

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التعادل رفع رصيد فولسفبورج للنقطة الـ 11 في المركز الـ 13 كما ارتفع رصيد ليفركوزن للنقطة التاسعة في المركز الـ 14.

وإليكم أبرز أرقام مرموش في المباراة:

دقائق اللعب: 72

التسديدات على المرمى: 0 من 1

المراوغات الناجحة: 0 من 1

لمسات الكرة: 22

التمريرات الصحيحة: 7 من 14

دقة التمرير: 50%

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 5

المخالفات المرتكبة ضده: 2

عمر مرموش الدوري الألماني باير ليفركوزن فولفسبورج
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