انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (4) (1) مونزا.. فوز كبير

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

براهيم دياز - ميلان - رافائيل لياو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ومونزا في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي ميلان مع مونزا لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي، إذ يعد مونزا مملوكا لسيلفيو بيرلسكوني رئيس ميلان السابق.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.

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بينما يحتل مونزا المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 84: جووووول لياو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يسجل هدف ميلان الرابع.

ق 70: جوووول راائع من ركلة حرة مباشرة سجلها رانوكيا ليقلص الفارق لتصبح النتيجة 3-1.

ق 65: جوووول أوريجي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء يسجل الثالث

ق 52: خروج براهيم دياز بسبب الإصابة ومشاركة شارل دي كيتلاري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووووول الثاااااني.. براهيم يتسلم الكرة ويسدد على يمين الحارس

ق 32: أوريجي يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة ترتطم في الشباك الخارجية.

ق 28: تاتاروشانو يتألق ويتصدى لرأسية متقنة من داخل منطقة الست ياردات

ق 17: جوووووووووول براهيم دياز وهدف عالمي جديد، لاعب ميلان يتوغل من منتصف الملعب ليجد نفسه أمام المرمى ويسدد في الشباك.

بداية اللقاء

ميلان مونزا الدوري الإيطالي
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