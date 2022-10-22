تشكيل تشيلسي - أوباميانج وستيرلنج يقودان خط الهجوم مجددا أمام مانشستر يونايتد

تين هاج: كان يجب أن نسجل في الشوط الأول.. والنقطة مستحقة للجميع

رفض استقالة كانافارو بعد 4 مباريات.. ودي روسي يحقق فوزه الأول كمدرب

بوتر: لا يمكنني القول أننا نستحق الفوز.. النقطة عادلة

برونو: كان من الممكن التقدم بهدفين في الشوط الأول.. ولم نستسلم بعد هدف جورجينيو

مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (0) إشبيلية.. بداية الشوط الثاني

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شخصية البطل تتحد مع "الفيرجي تايم".. مانشستر يتعادل مع تشيلسي

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