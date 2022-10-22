تشكيل تشيلسي - أوباميانج وستيرلنج يقودان خط الهجوم مجددا أمام مانشستر يونايتد

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - تشيلسي

أعلن جراهام بوتر تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وعاد الثنائي رحيم ستيرلنج وبيير إيمريك أوباميانج للتواجد في التشكيل الأساسي من جديد.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

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حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: مارك كوكوريا - تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه

خط الوسط: بن تشيلويل - لوفتيس تشيك - جورجينو - سيزار أزبلكويتا

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - بيير إيمريك أوباميانج - ميسون ماونت

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

تشكيل تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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