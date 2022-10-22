مرموش يشارك في تعادل فولسفبورج مع ليفركوزن

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 17:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش أمام شتوتجارت

شارك عمر مرموش في تعادل فولفسبورج مع باير ليفركوزن بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على ملعب باي أرينا معقل فريق ليفركوزن في الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

سجل هدفي فولفسبورج كل من ماكسميليان أرنولد وبوربرت أندريش الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، بينما سجل لليفربكوزن موسى ديابي وجيريمي فريمبونج.

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التعادل رفع رصيد فولسفبورج للنقطة الـ 11 في المركز الـ 13 كما ارتفع رصيد ليفركوزن للنقطة التاسعة في المركز الـ 14.

وبدأ عمر مرموش المباراة في التشكيل الأساسي لفولفسبورج منذ بداية المباراة.

في الدقيقة العاشرة من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لباير ليفركوزن ولكن موسى ديابي أهدرها بغرابة خارج الملعب.

وبعد 7 دقائق أصلح ديابي غلطته وسجل هدف التقدم لباير ليفركوزن من انفراد بالمرمى.

وتعادل فولفسبورج عن طريق أندريش بالخطأ في مرمى فريقه بطريقة غريبة إذ وضع الكرة بدون مضايقه داخل شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني تقدم فولفسبورج من ركلة جزاء عن طريق ماكسميليان أرنولد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 54.

وفي الدقيقة الـ 72 أخرج المدرب نيكو كوفاتش عمر مرموش ليستبدله بجوناس ويند.

وبعد ثلاث دقائق من خروج مرموش سجل فريمبونج هدف التعادل لليفركوزن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب فولفسبورج مباراته المقبلة على ملعبه عندما يواجه بوخوم بينكا سيحل ليفركوزن ضيفا على لايبزج.

عمر مرموش باير ليفركوزن فولفسبورج الدوري الألماني
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