تشكيل ميلان - أوريجي أساسي لأول مرة.. وعودة ثلاثية أمام مونزا

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 17:19

كتب : FilGoal

ديفوك أوريجي - ميلان

يبدأ ديفوك أوريجي أساسيا لأول مرة بقميص ميلان في مواجهة مونزا في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

ويعود سيرجينيو ديست وسيمون كيير وجونيور ميسياس للتشكيل الأساسي للروسونيري.

ويلتقي ميلان مع مونزا لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي، إذ يعد مونزا مملوكا لسيلفيو بيرلسكوني رئيس ميلان السابق.

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وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

الدفاع: سيرجينيو ديست – سيمون كيير – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – توماسو بوبيجا

أمامهما: جونيور ميسياس – براهيم دياز – أنتي ريبيتش

الهجوم: ديفوك أوريجي

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ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.

بينما يحتل مونزا المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل ميلان مونزا ميلان الدوري الإيطالي
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