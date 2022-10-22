أمم إفريقيا الشاطئية - منتخب مصر يهزم مدغشقر في أولى مبارياته
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 17:17
كتب : FilGoal
فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على مدغشقر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح أولى مباريات الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية.
وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في موزمبيق بالتحديد في مدينة فيلانكولوس.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 4-4 بين المنتخبين.
قبل أن يلجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح ليفوز الفراعنة بنتيجة 4-3.
ويلعب منتخب مصر في المباراة المقبلة ضد السنغال في تمام الثانية مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى كأس العالم للكرة الشاطئية الذي يقام العام المقبل.
جدير بالذكر أن منتخب السنغال هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية برصيد 6 مرات.
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