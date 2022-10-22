كلوب يكشف أسباب الخسارة من نوتنجهام

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام برايتون

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول أسباب خسارة فريقه على يد نوتنجهام فورست.

وخسر ليفربول بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سيتي جراوند ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة: "نوتنجهام فريق رائع وستيف كوبر يقوم بعمل جيد جدا لكننا منحناهم 6 فرص سانحة للتسجيل، لقد كان الأمر أشبه باللعب ضد أنفسنا وليس ضد نوتنجهام".

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وأضاف "لعبنا مباريات قوية جدا بتشكيلة محدودة وقاتلنا وكان علينا الاستمرار بتحقيق الفوز لكن نحن من تسبب بالخسارة ومنحناهم الفرص ولم نستغل هجماتنا".

وواصل "الفرص التي سنحت لهم كانت إلى حد كبير من هجمات مرتدة حيث فقدنا الكرة بسهولة كبيرة. كنا خطرين في الكرات الثابتة لكننا لم نسجل".

وتابع "للأسف لا يمكننا الاستمرار بنفس التشكيل بسبب الإصابات لكن كان علينا الاستمرار بتحقيق النتائج".

واختتم "آمل أن يعود بعض اللاعبين ليكون لدينا تشكيلة أكبر قبل مواجهة أياكس. الآن لدينا فترة جيدة قبل خوض المباراة".

ويحل ليفربول ضيفا على أياكس أمستردام يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ليفربول نوتنجهام فورست
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