انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 16:44

كتب : FilGoal

الأهلي - ماجديبورج - سوبر جلوب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وماجديبورج في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.

المباراة مذاعة على قناة أون تايم سبورتس 2.

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انتهت.. فوز ماجديبورج 36-28 على الأهلي.

ق 28: 35-28 لماجديبورج

ق 24: 33-26 لماجديبورج

ق 21: الأهلي يسجل هدفين.. 24-31 لماجديبورج

ق 16: انتصاف الشوط الثاني والنتيجة 29-22 لماجديبورج

ق 12: 27-21 لماجديبورج

ق 9: الفارق يتسع لـ 5 أهداف.. 24-19

ق 7: 22-19 لماجديبورج

ق 6: طرد إسلام حسن لاعب الأهلي

ق 4: الأهلي يسجل أول أهدافه في الشوط الثاني، 20-18

ق 1: حميد يتصدى للفرصة الأولى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 18-17 للفريق الألماني

ق 29: 18-17 لماجديبورج قبل 20 ثانية على نهاية الشوط الأول

ق 27: 17-16 لماجديبورج

ق 25: 16-14 لماجديبورج

ق 23: حميد يتألق والأهلي يقلص الفارق 15-14

ق 21: 15-12 لماجديبورج

ق 19: الفارق يعود لـ 2 مجددا

ق 15: الأهلي يسجل هدفين متتاليين.

ق 14: 10-7 لصالح ماجديبورج

ق 11: الفارق 2 لصالح الفريق الألماني.. 8-7

ق 7: التعادل 6-6 بين الفريقين

ق 6: التعادل، محسن رمضان يسجل 5-5

ق 4: بداية سريعة للقاء، الفريق الألماني متقدم بنتيجة 5-4

ق 3: محسن رمضان يسجل التعادل.

ق 2: ماجديبورج يسجل هدفين متتاليين.

ق 1: الهدف الأول للأهلي في اللقاء عن طريق دحروج

بداية اللقاء

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