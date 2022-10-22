بالدموع.. ريبيري يودع كرة القدم للمرة الأخيرة

ودع فرانك ريبيري كرة القدم بلحظاته بالدموع خلال لحظاته الأخيرة في الملاعب.

فرانك ريبيري النادي : معتزل ساليرنيتانا

وكرم سالرنيتانا النجم الفرنسي خلال مواجهته مع سبيتزيا على ملعب الأول في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

وكان ريبيري قد قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في سن الـ 39 عاما.

وقدم ريبيري لجماهير سالرنيتانا قبل المباراة للمرة الأخيرة ليظهر اللاعب وهو يبكي لوداع كرة القدم.

مشهد مؤثر ودموع في وداع النجم الفرنسي الكبير فرانك ريبيري بعد إعلان اعتزاله #ساليرنيتانا_سبيزيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ZANJSgfQJp — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2022

وكان ريبيري قد عبر حسابه الشخصي على تويتر خبر اعتزاله، وقال: "الكرة تتوقف لكن المشاعر التي بداخلي لا".

وأضاف:"كنت أتمنى المواصلة لكن الألم في ركبتي يزداد سوءا، والأطباء نصحوني بالاعتزال، هذه فقط نهاية مرحلة، في الأيام القادمة سيكون هناك جزء جميل جديد".

ويعلق ريبيري حذائه بعد مسيرة حافلة بالألقاب، حيث فاز بلقب لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما حصد 9 ألقاب في الدوري الألماني و6 كأس ألمانيا و1 كأس تركيا مع جالاتا سراي.

ريبيري بدأ مسيرته مع بولون الفرنسي ثم أولمبيك أليس، وانتقل إلى بريست ثم ميتز، وبعدها رحل إلى جالاتا سراي التركي، قبل أن يعود لفرنسا ويلعب لمارسيليا.

ثم ذهب إلى بايرن ميونخ ليبدأ رحلة مع الألقاب عام 2007 لحين رحيله صيف 2019 ويغادر صوب إيطاليا إلى فيورنتينا.

وأنهى المهاجم الفرنسي مسيرته الكروية في ساليرنيتانا الإيطالي بعد خوض مباراتين الموسم الجاري.