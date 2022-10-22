سلة – مصر تتعاقد مع كيربي شيت لتدريب منتخب الناشئين

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 16:22

كتب : هاني العوضي

مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

تعاقد الاتحاد المصري لكرة السلة مع المدرب الكندي كيربي شيب لتولى منصب المدير الفني للمنتخب تحت 19 عاما وأن يكون مشرفا على قطاع الشباب كذلك.

وقال عمرو مصيلحي عضو اتحاد السلة لـFilGoal.com: "أتممنا التعاقد اليوم ليقود كيربي منتخب الناشئين ويشرف على قطاع الشباب بالكامل".

فيما جاء بيان اتحاد السلة كالتالي:

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الكندي كيربي شيب في منصب المشرف على قطاع الشباب، بالإضافة لتوليه منصب المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 19 عام.

وتوصل الاتحاد المصري لكرة السلة مع الكندي كيربي شيب المدير الفني السابق لمنتخبات كندا تحت 16 وتحت 17 عام من أجل تولي مسئولية الإشراف على قطاع الشباب، وكذلك العمل كمدير فني لمنتخب الشباب تحت 19 عام.

واتفق الاتحاد المصري لكرة السلة مع المدرب الكندي على تولي مسئولية المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 19 عام حتى انتهاء بطولة كأس العالم المقرر إقامتها عام 2023 بالمجر في شهر يونيو المقبل.

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ويملك كيربي شيب سيرة ذاتية مميزة خلال السنوات الماضية، حيث كان جزءً من برنامج الاتحاد الكندي في برنامج تطوير منتخبات الناشئين خلال 10 سنوات والتي بدأت في 2009.

وتم تعيين كيربي في عام 2009 ضمن الجهاز الفني لمنتخب كندا تحت 17 عام وحقق العديد من الميداليات منها برونزية بطولة العالم تحت 17 عام في 2010 والميدالية الذهبية مع منتخب الناشئين عام 2017 في مصر.

ونجح كيربي شيب في منصب المدير الفني لمنتخب كندا تحت 16 سنة في عام 2019 بعد أن تأهل لكأس العالم تحت 17 عام كمتصدر المجموعة الثانية في تصفيات الأمريكتين المؤهلة للمونديال، بعد أن توج في عام 2018 بميدالية فضية تاريخية في دورة ألعاب دول الكومنولث في أول ظهور له كمدرب دولي وهي الميدالية الأولى لكندا في لعبة كرة السلة عبر تاريخها خلال مشاركتها في هذه الدورة.

وخلال مسيرته التدريبية، قام كيربي شيب بتدريب عدد من اللاعبين الذين انتقلوا فيما بعد للعب في الـ NBA مثل أندرو ويجينز وأنتوني بينيت ونيك ستوكاس وديلون بروكس.

كرة سلة كيربي شيب
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