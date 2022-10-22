اللقب القاري الأول في تاريخ عُمان.. السيب بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي

منح نادي السيب اللقب الأول لسلطنة عمان في المسابقات القارية.

وفاز السيب على كوالالمبور سيتي الماليزي بنتيجة 3-0 ليحرز لقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل أهداف السيب كل من علي سليمان البوسعيدي في الدقيقة 22 وعبد العزيز حميد المقبالي في الدقيقة 37 قبل أن يختتم محسن صالح الغساني اهداف المباراة في الدقيقة 69.

وانضم السيب إلى لائحة الأندية العربية المتوجين بلقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسبق أون فاز الكويت الكويتي والقوة القوية العراقي بلقب البطولة في 3 مرات اسبقة.

فيما حقق الفيصلي الأردني والمحرق البحريني لقب كأس الاتحاد الآسيوي مرتين.