الرياضية: رينار يرفض إذاعة مباريات السعودية استعدادا لـ كأس العالم

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد

يرفض إيرفي رينار مدرب منتخب السعودية إذاعة مباريات فريقه التحضيرية لمنافسات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب السعودية ضد مقدونيا الشمالية، اليوم السبت في أولى مباريات الفريق بالمعسكر المقام بمدينة أبو ظبي العاصمة الإماراتية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن رينار طلب إغلاق التجارب الثلاث الأولى للمنتخب السعودي، خلال معسكره الإعدادي في الإمارات.

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وأضافت الصحيفة أن رينار رفض السماح بدخول المشجعين أو كاميرات وسائل الإعلام، سواء في مباراة مقدونيا الشمالية، أو في التجربتين التاليتين أمام ألبانيا والهندوراس يومي 26 و30 أكتوبر الجاري على الترتيب.

وأرجعت التقارير السبب إلى رغبة رينار في تطبيق أفكاره بحرية ودون ضغوط، لذلك طلب إغلاق المباريات الثلاث.

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم رفقة منتخبات: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وتستضيف قطر منافسات كاس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

إيرفي رينار منتخب السعودية
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