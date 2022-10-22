انتهت الدوري الألماني - ليفركوزن (2)-(2) فولفسبورج.. تعادل بمشاركة مرموش

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 15:27

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باير ليفركوزن وفولفسبورج في الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفولفسبورج.

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نهاية المباراة

ق76. جووول التعادل لباير ليفركوزن عن طريق جيريمي فريمبونج.

ق54. جوووول ثاني لفوسفبورج عن طريق ماكسيميليان أرونلد من ركة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28. جووووول التعادل لفولفسبورج عن طريق روبرت أندريش بطريقة غريبة في مرمى فريقه بالخطأ.

ق17. جووول أول لليفركوزن عن طريق موسى ديابي من انفراد بالمرمى.

ق10.موسى ديابي يهدر ركلة الجزاء بتسديدة بعيدا عن المرمى.

ق7. ركلة جزاء لباير ليفركوزن.

بداية المباراة

فولفسبورج باير ليفركوزن الدوري الألماني عمر مرموش
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