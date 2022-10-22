انتهت الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) سيفاس سبور
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 15:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور وسيفاس سبور التي تقام في الجولة 11 من الدوري التركي
ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون.
وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا.
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نهاية المباراة بفوز طرابزون
ق 90: خروج تريزيجيه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم طرابزون بهدف دون رد.
ق24: عرضية من هامشيك لم تجد من يتابعها من لاعبي طرابزون.
ق17: عرضية من تريزيجيه شتتها الدفاع.
ق10: جوووووووووول هامشيك يسجل الهدف الأول لطرابزون.
انطلاق المباراة.
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