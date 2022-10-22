انتهت الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) سيفاس سبور

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

ماريك هامشيك - طرابزون سبور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور وسيفاس سبور التي تقام في الجولة 11 من الدوري التركي

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا.

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نهاية المباراة بفوز طرابزون

ق 90: خروج تريزيجيه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم طرابزون بهدف دون رد.

ق24: عرضية من هامشيك لم تجد من يتابعها من لاعبي طرابزون.

ق17: عرضية من تريزيجيه شتتها الدفاع.

ق10: جوووووووووول هامشيك يسجل الهدف الأول لطرابزون.

انطلاق المباراة.

تريزيجيه طرابزون سبور الدوريي التركي سيفاس سبور
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