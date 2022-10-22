تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور أمام سيفاس سبور في الدوري التركي
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 15:03
كتب : FilGoal
يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة سيفاس سبور بالدوري التركي.
ويستضيف طرابزون منافسه سيفاس في ملعب شينول جونيش في الجولة 11 من الدوري التركي.
ويحتل طرابزون المركز السادس في جدول الترتيب بـ18 نقطة.
فيما يأتي سيفاس سبور في المركز الـ12 بـ10 نقاط.
وشارك تريزيجيه الموسم الجاري مع طرابزون في 17 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة.
وفي الدوري سجل تريزيجيه ثلاثة أهداف وصنع اثنين في 10 مباريات خاضهم.
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