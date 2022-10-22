قائمة بيراميدز – عودة محمود وادي وإسلام عيسى للقاء المصري
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 14:55
كتب : أحمد الخولي
عاد محمود وادي وإسلام عيسى لقائمة بيراميدز استعدادا للقاء المصري.
ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر الأحد باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في الجولة الثانية من الدوري.
وكان بيراميدز تعادل في الجولة الأولى مع إنبي بهدف لمثله.
فيما خسر المصري من سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون رد.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمد صادق
خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف
نرشح لكم
كلاتنبرج يحلل الحالات التحكيمية في أولى جولات الدوري: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء.. وطرد طاهر تنافس ثلاثي على جائزة لاعب الجولة في الدوري المصري مرتضى: 20 جنيه قيمة التذكرة الموحدة لجماهير الزمالك.. والانتقال خارج القاهرة على حساب النادي مجلس أبو ظبي الرياضي يكشف لـ في الجول آخر مستجدات سوبر الأهلي والزمالك في الجول يكشف تأثير إصابة الونش القديمة على الحالية.. وما بعد العملية الجراحية في الجول يكشف كواليس عودة محمود عاشور للقائمة الدولية الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه مران الزمالك - تعليمات لـ شيكابالا.. عودة عواد وتجهيز عمرو السيسي