قائمة بيراميدز – عودة محمود وادي وإسلام عيسى للقاء المصري

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 14:55

كتب : أحمد الخولي

هدف بيراميدز الأول في شباك طلائع الجيش- إبراهيم عادل - محمود وادي - رمضان صبحي

عاد محمود وادي وإسلام عيسى لقائمة بيراميدز استعدادا للقاء المصري.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر الأحد باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في الجولة الثانية من الدوري.

وكان بيراميدز تعادل في الجولة الأولى مع إنبي بهدف لمثله.

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فيما خسر المصري من سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون رد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمد صادق

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف

بيراميدز المصري الدوري المصري
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